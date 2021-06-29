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РНПК поздравила выпускников «Роснефть-класса»
Руководство рязанской нефтеперерабатывающей компании посетило выпускной вечер специализированного «Роснефть-класса» в школе №43.

Руководство рязанской нефтеперерабатывающей компании посетило выпускной вечер специализированного «Роснефть-класса» в школе №43.

«Вы прошли первый этап образования. Уверен, что поступление в «Роснефть-класс» было для вас правильным решением, ведь тем самым вы заложили крепкую основу в свое будущее. Впереди вас ждут интересные годы студенчества. Не сомневаюсь, что вы с легкостью поступите в вуз и многих из вас я увижу на производственной практике или на обзорных экскурсиях по заводу, которые мы организуем для студентов," — отметил генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

По его словам, в настоящее время в компании трудятся 3500 тысяч человек, половина из которых — это молодежь до 35 лет. Ежегодно в РНПК приходят выпускники ведущих технических вузов России.

«Будем рады, если кто-то из вас примет решение связать свою жизнь с нефтяной отраслью, с компанией «Роснефть», которая сегодня является лидером нефтяной отрасли в России или с нашим заводом — крупнейшим активом «Роснефти»," — заключил Сергей Михайлов.

После торжественной речи генеральный директор компании поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал удачи при поступлении в вуз и пригласил ребят трудоустраиваться на завод по его окончании. Также каждый выпускник получил подарки от Рязанской НПК.

«Роснефть-класс» открылся в Рязани в 2016 году. образовательный проект запущен в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». За пять лет из этого класса выпустились 98 человек.

В ходе обучения старшеклассники углубленно изучают физику, математику и химию, а также посещают экскурсии на нефтезавод, общаются со специалистами предприятия и участвуют во многих конференциях и корпоративных мероприятиях.