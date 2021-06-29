Новый культурно-туристический маршрут появится в Рязанской области

В основу проекта легла история Петра и Февронии Муромских. Таким образом организаторы планируют возродить интерес к глубинной России и ее культурно-историческому коду.

В Рязанской области появится новый культурно-туристический маршрут. Об этом сообщает пресс-служба информационно-аналитического центра культуры и туризма.

В основу проекта легла история Петра и Февронии Муромских. Таким образом организаторы планируют возродить интерес к глубинной России и ее культурно-историческому коду.

Маршрут объединит десять историко-географических локаций Рязанской области: из села Ласково через Солотчу и Деулино, Лакаш, Спасск-Рязанский, Сумбулово. По замыслу организаторов, мелодия звучания названий населенных пунктов должна сложиться в единую композицию, а маршрут — в туристическую тропу, по которой можно будет отправиться в путешествие от одного-двух дней до пары недель любому человеку.

Планируется, что участниками «Пути Петра и Февронии» станут молодые литераторы.

Проект стал обладателем гранта Министерства культуры РФ и проводится под его эгидой, он станет продолжением работы литературной мастерской писателя и общественного деятеля, рязанца Захара Прилепина, но уже в расширенном, экспедиционном формате.