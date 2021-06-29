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На московском пляже нашли труп трансгендера из Рязани
Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 27 июня, в водоеме в Серебрянном бору. На нем были разорваны шорты и бюстгальтер. На нетрадиционную ориентацию указывали кольца на руках, серьги в ушах и длинные волосы.

Труп трансгендера из Рязани нашли на пляже в Москве, пишет «МК».

Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 27 июня, в водоеме в Серебрянном бору. На нем были разорваны шорты и бюстгальтер. На нетрадиционную ориентацию указывали кольца на руках, серьги в ушах и длинные волосы.

Стражи порядка предположили, что мужчина утонул в пятницу, 25 июня, а тело всплыло в конце недели.

Обстоятельства гибели выясняются. Однако правоохранители установили, что перед смертью рязанец подвегался секусальному преследованию незнакомца — накануне его видели вместе с мужчиной кавказской национальности. Тот преследовал трансгендера и пытался его душить. Также погибший перед смертью обращался в полицию — написал заявление, что у него украли телефон. Благодаря этому обращению в воскресенье удалось установить его личность.

Правоохранители также установили, что парень приехал в столицу из Рязанской области, не доучившись на повара. Его мать была лишена родительских прав на детей из-за злоупотребления алкоголем. Женщина погибла, угорев в доме из-за неисправной печки, брат погибшего разбился в аварии.

Сам же рязанец сменил ориентацию в 20 лет. Он перенес операцию по пересадке грудных имплантов, однако ниже пояса и по документам он оставался мужчиной.

Отмечается, что московский пляж давно считается местом отдыха людей нетрадиционной ориентации и потому пользуется нехорошей славой из-за постоянных происшествий, которые с ними случаются.