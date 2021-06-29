На Михайловском шоссе «ГАЗель» столкнулась с внедорожником

ДТП произошло во вторник, 29 июня, на Михайловском шоссе. Грузовая «ГАЗель» въехала в бок внедорожнику Renaut.

На Михайловском шоссе «ГАЗель» столкнулась с внедорожником. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло во вторник, 29 июня, на Михайловском шоссе. На кадрах видно, что грузовая «ГАЗель» въехала в бок внедорожнику Renaut.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.