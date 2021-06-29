Стали известны подробности «минирования» детсада в Касимове

28 июня в дежурную часть отдела полиции «Касимовский» позвонила женщина и сообщила, что в детском саду № 3 заложена бомба.

Стали известны подробности «минирования» детсада в Касимове. Подробности сообщило ИД «Пресса».

По данным издания, 28 июня в дежурную часть отдела полиции «Касимовский» позвонила женщина и сообщила, что в детском саду № 3 заложена бомба. Полиция оцепила территорию детсада, начала эвакуацию детей. Внутри находились 46 детей от 1,5 до шести лет и 20 сотрудников.

«Время было около полудня, как раз начался обед в ясельной и младшей группах, — рассказывает сотрудник детского сада. — Детей и взрослых посадили в автобус и перевезли в безопасное место. Оттуда педагоги позвонили родителям детей, чтобы приезжали за малышами и забирали домой».

В ходе проверки поступившая информация не подтвердилась. Позже было установлено, что сообщение сделала 38-летняя неработающая жительница Касимова.