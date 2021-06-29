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Госкомпания ищет другого застройщика, чтобы достроить дома фирмы «ВЕЛЛКОМ»
Как стало известно РЗН. Инфо, госкомпания провела переговоры с некоторыми рязанскими застройщиками.

Госкомпания АО «Банк Дом.РФ» ищет в Рязани застройщика, который сможет достроить дома фирмы «ВЕЛЛКОМ». Как стало известно РЗН. Инфо, госкомпания провела переговоры с некоторыми рязанскими застройщиками.

Речь идет о достройке 15-этажного дома на улице Ленинского комсомола и 13-этажке на 5-м Коломенском проезде. Дома фирма «Веллком» возводит уже больше трех лет. Строительство частично финансирует госкомпания — АО «Банк Дом. РФ». «Веллкому» открыты кредитные линии более чем на 900 миллионов рублей.

Изначально дом на Ленкома планировали сдать в ноябре 2020 года, а дом в Московском районе — в декабре 2019 года. Но сроки переносили уже несколько раз. В конце прошлого года кредитор АО «Банк Дом. РФ» на несколько месяцев прервал финансирование из-за того, что деньги выделял, а стройка не двигалась.

Региональный минстрой в 2021 году проводил несколько внеочередных проверок и выявлял нарушения.

Также стало известно, что 15 бывших сотрудников двух рязанских предприятий ООО «Конарт» и ООО «СтройАктив», связанных со строительной компанией «Веллком», обратились в прокуратуру. Железнодорожного района Рязани. Экс-работники пожаловались на то, что компании не рассчитались с ними при увольнении. По их мнению, руководители ООО «Стройактив» Сергей Попов и ООО «Конарт» Эдуард Улитин задолжали им более трех миллионов рублей.