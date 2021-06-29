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Болеющую раком рязанку перевели из реанимации
В истории социальной сети девушка выложила свое фото с подписью «Благоприятно вернулась в сей мир. Было очень тяжко. Сейчас еще тоже».

Елену Родимову, которая лечится от рака желудка четвертой стадии, перевели из реанимации. Об этом в понедельник, 28 июня, сама рязанка сообщила на странице в своем Instagram.

В истории социальной сети девушка выложила свое фото с подписью «Благоприятно вернулась в сей мир. Было очень тяжко. Сейчас еще тоже». На следующих кадрах рязанка показывает следы операции и выражает благодарность врачам больницы, в которой в настоящий момент проходит лечение.

Девушка призналась, что перед операцией скептично отнеслась к врачу, которому предстояло ее оперировать. Однако после недолгого разговора Елена все же согласилась.

Отмечается, что операция была многочасовой. Врачам удалось спасти все органы девушки.

Ранее о тяжелом и нестабильном состоянии рязанки рассказал ее муж. Девушку увезли в реанимацию, чтобы вывести стому — отверстие кишки, сформированное хирургическим путем после удаления всего или части кишечника. Такая операция срочно потребовалась девушке из-за угрозы перитонита.