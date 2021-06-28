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Жители рязанской деревни, где нет газа, записали видеообращение Владимиру Путину
Свое видеообращение жители записали для прямой линии главы государства, которая пройдет 30 июня. Они попросили у президента помощи для того, чтобы газифицировать деревню.

Жители рязанской деревни Взвоз Клепиковского района записали видеообращение Владимиру Путину. Они попросили у президента помощи для того, чтобы газифицировать деревню. Соответствующий ролик появился на YouTube.

Свое видеообращение жители записали для прямой линии главы государства, которая пройдет 30 июня.

«Наша деревня является единственной негазифицированной в нашем сельском поселении. В нашей деревне 53 дома, но круглогодично тут могут проживать только в восьми из них. И остальным жителям дорого, накладно и невозможно отапливать свои дома. Ближайшая газифицированная станция находится всего в трех километрах от нашей деревни», — рассказал один из жителей рязанской деревни Взвоз.

По его словам, регулярные обращения в «Газпром» и местную администрацию не принесли результатов. Также жители добавили, что несмотря на поручение президента, деревню так и не включили в перечень населенных пунктов по газификации на 2021-2025 года.

«Газ необходим нашей деревни для развития и привлечения больше жителей в нее. Мы надеемся, что вы посодействуете в данном вопросе и наша деревня будет газифицированной», — заключили они.