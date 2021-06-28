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Прогулка подростков по крыше цирка и срабатывание системы оповещения в центре Рязани. Главные новости выходных, 26-27 июня
В минувшие выходные по всей стране прошли выпускные, в том числе и в Рязанской области. Также в областном центре отметили День молодежи, представив перспективные проекты. Перечислим важные события за два дня.

В минувшие выходные по всей стране прошли выпускные, в том числе и в Рязанской области. Также в областном центре отметили День молодежи, представив перспективные проекты. Перечислим важные события за два дня.

Происшествия

В Рязани избили мужчину на территории Олимпийского городка. По словам очевидцев, его избили за попытку попасть на территорию. В Спасском районе утонул 44-летний мужчина. Очевидцы сообщили, что в воде ему стало, его пытались вытащить на берег, но не смогли. Спасатели вытащили его на второй день. Из окна пятого этажа выпала двухлетняя рязанка. Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранним утром воскресенья в центре Рязани сработала система оповещения. Рязанцам рассказали причину.

Рязанские подростки забрались на крышу цирка. Молодые люди были в вечерних платьях и костюмах.

Новости соцсферы

Рязанцы пожаловались на новый тротуар, который отремонтировали впервые за 36 лет. Не прошло и месяца, как его стало размывать дождями.

На пляже в селе Вышетравино гниют мусорные контейнеры. На «жуткую вонь» от мусора, который никто не убирает, жалуются отдыхающие.

В Захаровском районе провода под напряжением упали на дорогу. По искрящимся проводам проехали нетерпеливые автолюбители.

К другим новостям

Рязанка, болеющая раком, попала в реанимацию. О ее состоянии рассказал муж девушки.

Родители рязанских выпускников записали клип в подарок детям. Рязанцы танцевали в костюмах на территории Дворца детского творчества.

В День молодежи на одной из площадок в ЦПКиО представили проект молодежного центра на базе бывшего кинотеатра «Родина». Губернатор Николай Любимов оценил модернизацию здания.

В Канищеве засняли голого мужчину. Инцидент прокомментировали в полиции.