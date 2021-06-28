В среду простятся с рязанским спортивным журналистом Михаилом Солдатовым

Церемония прощания пройдет 30 июня. Об этом сообщила «Новая газета».

В среду, 30 июня, пройдет церемония прощания с рязанским журналистом Михаилом Солдатовым. Об этом сообщила «Новая газета».

Отпевание начнется в 10:40 в Воскресенской церкви при областном бюро судебно-медицинской экспертизы (Восточный промузел, 18). Похороны пройдут на Скорбященском кладбище — сбор для прощания начнется в 11:15 у ворот кладбища на Скорбященском проезде (между муниципальным предприятием «Ритуал» и часовней блаженной Любови Рязанской).

Рязанцы также могут материально помочь семье покойного, перечислив пожертвования на карту Сбербанка: 2202 2007 0986 2294.