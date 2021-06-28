В рязанскую колонию пытались провезти телефоны с помощью трактора

Трактор доставлял продукты питания в столовую учреждения. Подробности инцидента приводит региональное следственное управление СК России.

В рязанскую колонию пытались провезти телефоны с помощью трактора. Подробности инцидента приводит региональное следственное управление СК России.

На территорию исправительного учреждения прибыл трактор. При досмотре сотрудники колонии в телеге транспортного средства обнаружили и изъяли 16 сотовых телефонов. Средства мобильной связи прикрепили к металлической балке, расположенной под самой кузовом. Трактор в исправительной колонии использовался для завоза продуктов питания в столовую учреждения.

Правоохранители установили, кому предназначались запрещенная «передачка».