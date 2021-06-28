В Рязанской области легковушка столкнулась с «Газелью»

Авария произошла на 100 километре трассы «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». Подробности ДТП приводит региональное управление МВД.

В Рязанской области легковушка столкнулась с «Газелью». Подробности ДТП приводит региональное управление МВД.

Авария произошла в пятницу, 25 июня, на 100 километре трассы «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». По предварительной информации, 58-летний житель Милославского района на LADA Vesta не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной «ГАЗелью»

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его с телесными повреждениями доставили в ММЦ Скопинский.

По факту ДТП проводится проверка.