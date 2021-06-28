В Рязанской области 29 июня ожидается до +28 градусов
Ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на вторник опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области во вторник, 29 июня, днем температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ночью температура воздуха составит +16…+21 градус. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Ожидается переменная облачность. Местами днем возможен небольшой дождь. Ночью ожидается гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.