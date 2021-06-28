В рязанском пруду утонул 57-летний мужчина

Трагедия произошла в селе Вышетравино. Подробности инцидента приводит сайт администрации Рязанского района.

В рязанском пруду утонул 57-летний мужчина. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает администрация Рязанского района.

Трагедия произошла в 4:05 на пруду в селе Вышетравино. Утонувший мужчина был местным жителем.

В настоящее время причины и обстоятельства гибели рязанца устанавливаются.

Напомним, ранее жители этого села пожаловались на «жуткую вонь» от неубранного мусора на пляже.