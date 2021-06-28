В Рязани сотрудника колонии поймали на взятке
Инцидент произошел в марте 2021 года. Подробности дела приводит региональное следственное управление СК России.
В Рязани сотрудника колонии поймали на взятке. Подробности дела
Инцидент произошел в марте 2021 года. Подозреваемого попросили пронести одному из осужденных исправительной колонии мобильный телефон — предмет, запрещенный для приобретения, хранения и использования осужденными. За это сотрудник учреждения получил 15 тысяч рублей.
В отношении него возбуждено уголовное дело.