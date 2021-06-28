Мурашко заявил, что в России не зафискировано летальных исходов при вакцинации от COVID-19
Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит RT.
В России не зафиксировали летальных исходов при вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко,
По его словам, в России «летальных исходов впрямую при вакцинации» от коронавирусной инфекции COVID-19 в России не зафиксировано.
Напомним, в Рязанской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 82 местных жителей. За все время число заболевших составило 30 878.