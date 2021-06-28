В Путятине произошло ДТП с участием «КамАЗа»

Авария произошла на 311-м километре федеральной трассы М-5. Подробности инцидента приводит ИД «Пресса».

В Путятине произошло ДТП с участием «КамАЗа». Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла на 311-м километре федеральной трассы М-5. Местный житель на «ВАЗ 2107» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Tiguan и врезался в него. После столкновения в легковушки въехал «КамАЗ».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Их с травмами отвезли в шиловский межрайонный медицинский центр.

Автомобили получили механические повреждения.

Подробности ДТП устанавливаются.