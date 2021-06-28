\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
29°
Втр, 29
21°
Срд, 30
22°
ЦБ USD 72.18 0.01 29/06
ЦБ EUR 86.17 -0.02 29/06
Нал. USD 71.90 / 72.60 15:49
Нал. EUR 85.76 / 86.42 15:01
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
1 888
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
3 283
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
7 639
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
8 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В период тотальной изоляции в Бурятии приостановили работу торговых сетей
Федеральные торговые сети в республике приостановили работу на две недели — в период действия нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

В период тотальной изоляции в Бурятии приостановили работу торговых сетей. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Федеральные торговые сети в республике приостановили работу на две недели — в период действия нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

Отмечается, что руководителям федеральных системообразующих торговых сетей направили обращение о необходимости приостановить работу на территории Бурятии. Поддержку уже оказали крупные магазины одежды и обуви, сети мобильной связи и электроники. Исключение составляют магазины детской одежды, у которых в ассортименте есть товары детского питания.

Напомним, что ранее власти Бурятии заявили о локдауне, который ввели из-за повышенного количества заболевших коронавирусом.

По данным регионального главка Роспотребнадзора, на утро понедельника, 28 июня, в регионе с начала пандемии зафиксировано 43 938 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 315 за последние сутки.