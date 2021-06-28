В период тотальной изоляции в Бурятии приостановили работу торговых сетей

Федеральные торговые сети в республике приостановили работу на две недели — в период действия нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

В период тотальной изоляции в Бурятии приостановили работу торговых сетей. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Федеральные торговые сети в республике приостановили работу на две недели — в период действия нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

Отмечается, что руководителям федеральных системообразующих торговых сетей направили обращение о необходимости приостановить работу на территории Бурятии. Поддержку уже оказали крупные магазины одежды и обуви, сети мобильной связи и электроники. Исключение составляют магазины детской одежды, у которых в ассортименте есть товары детского питания.

Напомним, что ранее власти Бурятии заявили о локдауне, который ввели из-за повышенного количества заболевших коронавирусом.

По данным регионального главка Роспотребнадзора, на утро понедельника, 28 июня, в регионе с начала пандемии зафиксировано 43 938 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 315 за последние сутки.