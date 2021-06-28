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В Касимове откроют приют для безнадзорных животных
Организация будет заниматься отловом, стерилизацией и передержкой бездомных питомцев.

В Касимове откроют приют для безнадзорных животных. Соответствующий пост об оформлении документов на открытие организации разместили в группе «Помощь бездомным животным в Касимове».

Некоммерческая организация «Центр передержки безнадзорных животных» будет заниматься отловом, стерилизацией и передержкой бездомных питомцев.

В группе отметили, что НКО не будет иметь ничего общего с приютами постоянного проживания животных.

«Это все для того, чтобы животные, которые уже живут на улице, не размножались и не являлись разносчиками опасных болезней. Их будут временно содержать в месте передержки. Все медицинские процедуры будет проводить клиника, с которой НКО заключит договор и оплата будет из программы ОСВВ, которая выделяет на эти процедуры деньги. Строительство места передержки и уход за животными на время постоперационного периода берет на себя НКО, это уже на пожертвования неравнодушных граждан. Ни лечения, ни пристройства, ни постоянного содержания она предоставлять не будет», — пояснили в группе.

Отмечается, что место под приют выделит городская администрация.