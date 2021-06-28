В ДТП на Южном промузле пострадала шестилетняя девочка

ДТП произошло примерно в 11:42 на территории Новогражданского кладбища. По предварительной информации, 23-летний рязанец на «четырнадцатой» при движении задним ходом столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 37-летнего рязанца.

В воскресенье, 27 июня, в ДТП на Южном промузле пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 11:42 на территории Новогражданского кладбища. По предварительной информации, 23-летний рязанец на «четырнадцатой» при движении задним ходом столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 37-летнего рязанца.

В результате происшествия шестилетняя пассажирка Renault Duster получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.