\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
28°
Втр, 29
21°
Срд, 30
22°
ЦБ USD 72.18 0.01 29/06
ЦБ EUR 86.17 -0.02 29/06
Нал. USD 71.71 / 73.05 18:15
Нал. EUR 85.81 / 86.44 18:50
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
1 999
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
3 397
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
7 777
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
8 646
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ученые выделили четыре основных симптома коронавируса после вакцинации
Результаты исследования британских экспертов публикует Express.

Ученые выделили четыре основных симптома коронавируса после вакцинации. Результаты исследования британских экспертов публикует Express.

Согласно крупнейшему приложению для исследования и отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study, у граждан, которые получили оба компонента вакцины, встречаются головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У тех, кто получил лишь первую дозу вакцины, помимо перечисленных четырех, встречается и кашель.

При этом эксперты подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но она значительно снижает риск тяжелого течения болезни.