Ученые выделили четыре основных симптома коронавируса после вакцинации

Результаты исследования британских экспертов публикует Express.

Ученые выделили четыре основных симптома коронавируса после вакцинации. Результаты исследования британских экспертов публикует Express.

Согласно крупнейшему приложению для исследования и отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study, у граждан, которые получили оба компонента вакцины, встречаются головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У тех, кто получил лишь первую дозу вакцины, помимо перечисленных четырех, встречается и кашель.

При этом эксперты подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но она значительно снижает риск тяжелого течения болезни.