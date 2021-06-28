В Песочне дерево упало на детскую площадку

Дерево упало на детскую площадку во дворе дома №19 корпус 1. По словам собеседницы, месяц назад другое дерево падало на проезд между подъездами.

На улице Новоселов на детскую площадку упало дерево. Об этом РЗН. инфо рассказала местная жительница.

Дерево упало на детскую площадку во дворе дома №19 корпус 1. По словам собеседницы, месяц назад другое дерево падало на проезд между подъездами.

«История повторяется несколько лет подряд, так как деревьев старых много. Убрать, уберут ЖЭУ. А следить ведь тоже должни они же», — отметила рязанка. По ее словам, дом обслуживает «Жилищно-коммунальная организация №17».