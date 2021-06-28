Видео: на Москву обрушился «суперливень»

Из-за урагана видимость стала почти нулевой. Видео последствий опубликовали в соцсетях.

Днем в понедельник, 28 июня, на Москву обрушился «суперливень», затопивший улицы, подземные переходы и станции метро. Видео последствий опубликовали в соцсетях.

Из-за урагана видимость стала почти нулевой. В Раменках рухнул кран, в районе Новокосино утеплитель улетел со стройки. На улице Правды сдуло перекрытия и пострадали крыша и машины каршеринга. В Щелкове молния попала в трансформаторную подстанцию, начался пожар.

На Савеловском вокзале закоротило электричество. В Подрезкове после удара молнии загорелся жилой дом.

В соцсетях продолжают появляться видео с последствиями стихии.