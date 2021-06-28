Спортсмены Рязанского приборного завода привезли из Сочи пять медалей

На высшую ступень пьедестала почета по итогам соревнований по народному жиму в своих весовых и возрастных категориях поднялись трое заводчан: начальник технологического бюро Игорь Плаксин, инженер-конструктор Маргарита Данилина, а также ведущий специалист по персоналу Екатерина Прохорова, которая завоевала еще и «бронзу» в состязаниях по отжиманию. Инструктор-методист Наталья Булаева стала третьей в легкоатлетическом забеге на 100 метров.

Команда государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) завоевала три медали высшей пробы и две «бронзы» на всероссийском летнем корпоративном фестивале в Сочи.

На высшую ступень пьедестала почета по итогам соревнований по народному жиму в своих весовых и возрастных категориях поднялись трое заводчан: начальник технологического бюро Игорь Плаксин, инженер-конструктор Маргарита Данилина, а также ведущий специалист по персоналу Екатерина Прохорова, которая завоевала еще и «бронзу» в состязаниях по отжиманию. Инструктор-методист Наталья Булаева стала третьей в легкоатлетическом забеге на 100 метров.

«Прекрасные результаты показали представители нашего предприятия в состязаниях по народному жиму — подниманию штанги из положения лежа. Отмечу, что все они — победители заводского чемпионата по силе удара „Ударная десятка“ 2020 года, проекта, организаторами которого выступают госкорпорация Ростех и спортивный клуб „Академия бокса“. Как любитель футбола хочу отметить достойное выступление нашей команды „ГРПЗ“, которая в результате упорной борьбы вошла в топ-8 из 40 участников турнира. Благодарю всю нашу сборную, и тех, кто вернулся домой с медалями, и тех, кто боролся на пределе своих сил и возможностей, но пока только на пути к победам», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

На всероссийском летнем корпоративном фестивале в Сочи АО «ГРПЗ» представила команда из 13 человек. Заводские спортсмены состязались в шести видах соревновательной программы: мини-футбол, народный жим, отжимание, подтягивание, легкая атлетика и спортивное ориентирование. Всего же в рамках фестиваля соревнования проводились по 26 видам спорта.

В них приняли участие более 1500 человек в составе 108 команд от предприятий и организаций из разных городов России.

Всероссийский летний корпоративный фестиваль для сотрудников предприятий и организаций России проводится всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта России, госкорпорации Ростех, компании Рособоронэкспорт и других организаций в целях развития корпоративного и любительского спорта в стране.