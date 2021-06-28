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Рязанский радиоуниверситет стал обладателем Гран-при изобретательского конкурса
Награждение состоялось в понедельник, 28 июня, и было приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора.

Рязанский радиоуниверситет в очередной раз стал обладателем Гран-при регионального конкурса «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования в области изобретательской деятельности в 2020 году».

Награждение состоялось в понедельник, 28 июня, и было приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора. От имени губернатора Николая Любимова обладателей почетных званий, дипломов и медалей поздравил заместитель председателя правительства региона Роман Петряев.

Звания «Почетный изобретатель Рязанской области» был удостоен профессор кафедры автоматики и информационных технологий в управлении РГРТУ имени В.Ф. Уткина Владимир Клочко.

Напомним, что РГРТУ на протяжении многих лет остается лидером изобретательской деятельности. Только в 2020 году университет зарегистрировал 75 результатов интеллектуальной деятельности: 35 патентов, 38 программ для ЭВМ и 2 базы данных. В общем рейтинге российских вузов по изобретательской деятельности Рязанский радиоуниверситет стабильно занимает место в десятке лучших.