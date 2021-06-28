Рязанские следователи ищут очевидцев апрельской аварии на мосту через Трубеж
Ранее следователи просили откликнуться пассажиров автобуса. В настоящее время рязанские правоохранители разыскивают всех очевидцев той аварии.
Рязанские следователи просят откликнуться всех очевидцев апрельской аварии с автобусом №98. Инцидент произошел 12 апреля на мосту через реку Трубеж.
Ранее следователи просили откликнуться пассажиров автобуса. В настоящее время рязанские правоохранители разыскивают всех очевидцев той аварии.
Находившихся на мосту в момент аварии, просят звонить по телефону
Напомним, в аварии пострадали 9 человек, среди них — годовалый ребенок. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем.