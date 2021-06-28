Рязанские полицейские поймали 26-летнего мотоциклиста без «прав»

Рязанца на мотоцикле с закрытыми госномерами заметили полицейские у торгового центра «Виктория Плаза» на площади Победы.

Рязанские полицейские поймали 26-летнего мотоциклиста без «прав». Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел у торгового центра на площади Победы. Полицейские заметили водителя на мотоцикле, у которого были замазаны госномера. Выяснилось, что рязанца давно лишили права на управление транспортным средством. Также у него не был оформлен в установленном порядке страховой полис.

Мужчину привлекли к административной ответственности.