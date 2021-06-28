Рязанские абитуриенты смогут отправить почтой документы в вузы

Во время приемной кампании «Почта России» уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу.

В российских вузах стартовала приемная кампания. Рязанские абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение «Почтой России».

Во время приемной кампании «Почта России» уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.

Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, нужно:

Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте. Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза. Правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя. Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России» весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов. Сохранять квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также в случае, если возникнут вопросы по доставке отправления.

Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.

«Документы можно отправить в любом отделении почтовой связи региона. Этот способ подачи документов в вузы избавляет абитуриента от необходимости самому ехать в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.