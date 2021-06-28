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Россиян предупредили о риске роста цен на хлеб
Причиной подорожания может стать разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Согласно новому ГОСТу, термин «хлебопекарная продукция» включает в себя понятия «хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты».

В России может подорожать хлеб. Об этом пишет «Коммерсант».

Причиной подорожания может стать разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Согласно новому ГОСТу, термин «хлебопекарная продукция» включает в себя понятия «хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты».

В Российском союзе пекарей отметили, что в Налоговом кодексе такого определения нет. В организации выразили опасение, что пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. Возникнет дополнительная финансовая нагрузка на отрасль, что повлияет на рост цен на хлеб.

Куратор стандарта Марина Костюченко объяснила, что изменить ГОСТ необходимо из-за появления новых видов продукции, которая может ввести покупателей в заблуждение.