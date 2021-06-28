Россиян предупредили об аномальном тепле в начале июля

В начале июля в России почти повсеместно температура будет выше нормы. Соответствующий прогноз в понедельник, 28 июня, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости.

В начале июля в России почти повсеместно температура будет выше нормы. Соответствующий прогноз в понедельник, 28 июня, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости.

По его словам, повышение температуры особенно будет ощущаться в Поволжье и на Урале — температура будет выше нормы на восемь градусов. Аналогичная ситуация сохранится и в Якутии.

Однако опасная погода прогнозируется и в столичном регионе, а также в Центрально-Черноземном районе — там столбик термометра покажет отметку на четыре градуса выше привычной температуры.

Неизменной погода останется только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.