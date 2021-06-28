РНПК ввела в эксплуатацию два резервуара с автоматизированным управлением

Новые резервуары оснащенные алюминиевыми понтонами для исключения испарения нефтепродуктов в атмосферу, повысили стабильность работы установок первичной переработки нефти и расширили возможности управления потоками сырья. Резервуары также обеспечили системами блокировки и противоаварийной защиты, автоматическими установками пенного пожаротушения и водяного охлаждения, что обеспечивает высокий уровень промышленной безопасности.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в перерабатывающий комплекс НК «Роснефть, ввела в эксплуатацию два новых резервуара с автоматизированной системой управления. На заводе отметили, что резервуары суммарным объемом 6 тысяч квадратных метров предназначены для приема и хранения сырья. Объекты строили в рамках комплексной программы по развитию товарно-сырьевой базы предприятия. Новые резервуары оснащенные алюминиевыми понтонами для исключения испарения нефтепродуктов в атмосферу, повысили стабильность работы установок первичной переработки нефти и расширили возможности управления потоками сырья. Резервуары также обеспечили системами блокировки и противоаварийной защиты, автоматическими установками пенного пожаротушения и водяного охлаждения, что обеспечивает высокий уровень промышленной безопасности.

Кроме того, благодаря распределенной системе управления можно контролировать работу резервуаров дистанционно, автоматически и в реальном времени. На предприятии реализуют систему «цифровой завод», в которую интегрировали оборудование резервуаров.

Благодаря поэтапному техническому перевооружению производства и совершенствованию технологических процессов на нефтезаводе в последние годы началось производство новых бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистого судового топлива. Проект «цифровой завод» позволил ранее ввести в эксплуатацию два новых резервуара суммарным объемом 20 тысяч тонн, оснащенных системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов, обеспечить сверхточное управление отгрузкой топлива самолетного ТС-1 и дизельного топлива. Применение цифровых технологий позволило автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на девяти технологических установках предприятия

Справка

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, авиационный керосин, котельное топливо, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.