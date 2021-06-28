Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск заболеваемости
Он отметил, что «индийский» штамм коронавируса более заразный. Вирусолог объяснил, что заболевший новым вариантом может заращить пять-шесть человек.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве коронавируса, вызвавшем новый всплеск заболеваемости. Об этом он сообщил в беседе с «
По его словам, ситуация в Москве сейчас тяжелая, число заболевших приблизилось к максимум второй зимней волны.
«И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», — сказал Нетесов.
Он отметил, что «индийский» штамм коронавируса более заразный. Вирусолог объяснил, что заболевший новым вариантом может заразить пять-шесть человек.
Нетесов назвал причинами новой вспышки несерьезное отношение к средствам индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации.