\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
28°
Втр, 29
21°
Срд, 30
22°
ЦБ USD 72.17 -0.16 26/06
ЦБ EUR 86.19 -0.14 26/06
Нал. USD 71.90 / 72.60 11:12
Нал. EUR 85.80 / 86.45 08:26
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 2021 15:05
1 775
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
3 169
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
7 506
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
8 396
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск заболеваемости
Он отметил, что «индийский» штамм коронавируса более заразный. Вирусолог объяснил, что заболевший новым вариантом может заращить пять-шесть человек.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве коронавируса, вызвавшем новый всплеск заболеваемости. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, ситуация в Москве сейчас тяжелая, число заболевших приблизилось к максимум второй зимней волны.

«И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», — сказал Нетесов.

Он отметил, что «индийский» штамм коронавируса более заразный. Вирусолог объяснил, что заболевший новым вариантом может заразить пять-шесть человек.

Нетесов назвал причинами новой вспышки несерьезное отношение к средствам индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации.