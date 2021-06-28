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На перекрестке у «Глобуса» сломался светофор
Кадры опубликовали очевидцы в социальной сети. Рязанцы пожаловались на хаотичное движение автомобилей, которые никем не регулируются.

На перекрестке у гипермаркета «Глобус» сломался светофор. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили очевидцы в социальной сети.

Инцидент произошел на перекрестке на пересечении Касимовского и Муромского шоссе. Рязанцы пожаловались на хаотичное движение, которое никем не регулируется.

«Кто куда едет — вообще непонятно, регулировщиков нет! А перекресток не самый лучший…», — отметил автор поста.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение на этом перекрестке затруднено.