ГК «Автоимпорт» признали лидером доверия потребителей

Конкурс проводят уже15 лет. Предприятия и организации различных сфер стали участниками добровольного тестирования. По его итогам выбрали компании, получившие высокую оценку экспертов. Как отметили организаторы конкурса, многие участники уже далеко не впервые подтвердили высокое звание «Лидер доверия».

В Рязани подвели итоги ежегодного юбилейного регионального конкурса «Лидер доверия — 2021». Он проводится Рязанской единой городской ассоциацией защиты прав потребителей «Человек» при поддержке правительства региона, администрации города и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Конкурс проводят уже15 лет. Предприятия и организации различных сфер стали участниками добровольного тестирования. По его итогам выбрали компании, получившие высокую оценку экспертов. Как отметили организаторы конкурса, многие участники уже далеко не впервые подтвердили высокое звание «Лидер доверия».

В номинации «Надежный партнер» победителем стала группа компаний «Автоимпорт».

ГК «Автоимпорт» успешно функционирует на рынке уже почти 25 лет. В состав холдинга входят 19 брендов и 26 дилерских центров, которые оказывают услуги в Рязани, Туле, Липецке и Тамбове. Помимо продажи автомобилей, компания занимается сервисным обслуживанием, имеет свою автошколу, магазин страховок, детейлинг-центр, службу аварийных комиссаров. Свою работу сотрудники ГК «Автоимпорт» всегда выполняют качественно, благодаря чему компания и имеет высокую оценку от довольных клиентов.

Награду получил управляющий ГК «Автоимпорт» Вячеслав Ладик. «В нашей деятельности немаловажную роль играют отзывы клиентов о работе. Мы всегда стараемся выполнять свое дело качественно и на высоком уровне. Только тогда можно рассчитывать, что люди, купившие в нашей компании автомобиль, вернутся к нам еще не один раз», — отметил он.