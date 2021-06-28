Появились фото с места ДТП с четырехлетним ребенком в Рязани

ДТП произошло в субботу, 26 июня, примерно 9:10 у дома №9/18 по улице Островского. 31-летний житель Ряжска на «ГАЗ» на перекрестке не уступил водителю Lada Kalina, которым управлял 37-летний рязанец.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места ДТП на улице Островского.

ДТП произошло в субботу, 26 июня, примерно 9:10 у дома №9/18 по улице Островского. 31-летний житель Ряжска на «ГАЗ» на перекрестке не уступил водителю Lada Kalina, которым управлял 37-летний рязанец.

Травмы получили два пассажира Lada 66-ти и 4-х лет. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка.