В Ряжске сбили подростков на мопеде

ДТП произошло 25 июня. 55-летний водитель на «ВАЗ-21124» ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Ленина. При повороте на Центральный рынок он не уступил дорогу мопеду.

В Ряжске водитель на легковушке сбил подростков на мопеде. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло 25 июня. 55-летний водитель на «ВАЗ-21124» ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Ленина. При повороте на Центральный рынок он не уступил дорогу мопеду.

У 13-летнего подростка, который был за рулем мопеда, травмы голени. Его 14-летний пассажир получил перелом и рваную рану ноги, а также ушиб грудной клетки. Оба госпитализированы в Ряжский ММЦ.

Выяснилось, что у семиклассника, который управлял мопедом, не было «прав». Выясняются все обстоятельства ДТП.