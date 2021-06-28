Видео: в Рязани уничтожили больше 50 килограммов наркотиков
Наркотики полицейские изъяли при досмотрах граждан, транспорта, при обысках и осмотре мест происшествий. Запрещенные вещества были доказательствами по уголовным делам, по которым приняты судебные решения, а изготовители, сбытчики и содержатели наркопритонов получили наказание.
В Рязани уничтожили больше 50 килограммов наркотиков. Об этом сообщила
Наркотики полицейские изъяли при досмотрах граждан, транспорта, при обысках и осмотре мест происшествий. Запрещенные вещества были доказательствами по уголовным делам, по которым приняты судебные решения, а изготовители, сбытчики и содержатели наркопритонов получили наказание.
Партию наркотиков вывезли на одно из промышленных предприятий Рязани и уничтожили в плавильной печи.
Сгорели более 36 килограмм «синтетики», 2 106 граммов героина, более 11 килограммов марихуаны, 385 граммов гашиша и другие наркотики.