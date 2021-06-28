\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
28°
Втр, 29
21°
Срд, 30
22°
ЦБ USD 72.17 -0.16 26/06
ЦБ EUR 86.19 -0.14 26/06
Нал. USD 71.90 / 72.60 11:12
Нал. EUR 85.80 / 86.45 08:26
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 2021 15:05
1 775
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
3 169
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
7 506
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
8 396
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Гидрометцентре рассказали, когда закончится аномальная жара
По расчетам Росгидромета, период «экстремальной» погоды закончится до полудня 28 июня. Вильфанд добавил, что утро может быть теплым, но циркуляция воздуха изменится.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда начнет снижаться температура в европейской части России. Об этом передает РИА Новости.

Он отметил, что по расчетам Росгидромета, период «экстремальной» погоды закончится до полудня 28 июня. Вильфанд добавил, что утро может быть теплым, но циркуляция воздуха изменится.

«Во вторник в Москве будет +24, +26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы», — сказал он.

По его словам, ожидаются осадки, местами сильные, а также ветер до 20 метров в секунду. В ночь на среду температура снизится до +15 градусов, в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться до +27 градусов.