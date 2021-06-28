В Гидрометцентре рассказали, когда закончится аномальная жара

По расчетам Росгидромета, период «экстремальной» погоды закончится до полудня 28 июня. Вильфанд добавил, что утро может быть теплым, но циркуляция воздуха изменится.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда начнет снижаться температура в европейской части России. Об этом передает РИА Новости .

Он отметил, что по расчетам Росгидромета, период «экстремальной» погоды закончится до полудня 28 июня. Вильфанд добавил, что утро может быть теплым, но циркуляция воздуха изменится.

«Во вторник в Москве будет +24, +26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы», — сказал он.

По его словам, ожидаются осадки, местами сильные, а также ветер до 20 метров в секунду. В ночь на среду температура снизится до +15 градусов, в четверг и пятницу температура вновь начнет повышаться до +27 градусов.