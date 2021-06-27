Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч за больничный по уходу за ребенком
55 208 рублей — это размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата. По словам юриста, вопрос оплаты больничного будет решаться индивидуального исходя из размера зарплаты конкретного работника.
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч за больничный по уходу за ребенком. Об этом
После вступления в силу закона о 100% оплате больничного по уходу за ребенком до семи лет от среднего заработка без учета стажа, в СМИ появилась информация о том, что сумма выплаты составит 55 тысяч рублей.
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский пояснил, что 55 208 рублей — это размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата.
По словам Петропольского, вопрос оплаты больничного будет решаться индивидуального исходя из размера зарплаты конкретного работника.