Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч за больничный по уходу за ребенком

55 208 рублей — это размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата. По словам юриста, вопрос оплаты больничного будет решаться индивидуального исходя из размера зарплаты конкретного работника.