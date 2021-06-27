Выпавшая из окна двухлетняя рязанка находится в тяжелом состоянии
Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани организовал доследственную проверку по факту травмирования ребенка.
Выпавшая из окна двухлетняя рязанка находится в тяжелом состоянии. Об этом
Вечером в субботу, 26 июня, мать оставила девочку 2019 года рождения без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.
Девочку доставили в областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой, где она находится в тяжелом состоянии.
Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани организовал доследственную проверку по факту травмирования ребенка. В ходе проверки установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям матери.
Напомним, ранее информацию разместили очевидцы в соцсетях.