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Витрину в центре Рязани разбил москвич, чтобы украсть бейсболку
Москвича доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Витрину в центре Рязани разбил москвич, чтобы украсть бейсболку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции сообщили, что в воскресенье, 27 июня в отдел полиции по Железнодорожному району поступило сообщение о том, что неизвестный разбил витрину магазина в доме №78 по Первомайскому проспекту.

Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с участковым по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Московской области. Сообщается, что молодой человек разбил витрину и украл бейсболку.

Москвича доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Напомним, ранее владельцы магазина обратились к РЗН. инф, чтобы найти очевидцев.