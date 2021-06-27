Видео: в Рязани группа молодых людей забралась на крышу цирка

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что по данному факту проводится проверка.

В Рязани группа молодых людей забралась на крышу цирка. Видео выложили очевидцы в соцсети.

Информация появилась в воскресенье, 27 июня. На кадрах видно, как три девушки в платьях и молодой человек в костюме гуляют по крыше здания цирка. Еще три человека находятся ярусом ниже у лестнице. Страховки на молодых людях нет.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что по данному факту проводится проверка.