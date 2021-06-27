Видео: в Захаровском районе на трассу упали провода под напряжением

Информация появилась в субботу, 26 июня. На трассе около села Елино Захаровского района оборвались электрические провода и упали на проезжую часть.

В Захаровском районе на трассу упали провода под напряжением. Видео опубликовали пользователи в соцсети.

Информация появилась в субботу, 26 июня. На трассе около села Елино Захаровского района оборвались электрические провода и упали на проезжую часть. Движение машин было затруднено.

На кадрах видно, что один из автолюбителей не стал дожидаться ликвидации аварии и поехал прямо по искрящимся проводам.