В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились еще 78 человек

Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились еще 78 человек. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

За все время выявлено 30 796 случаев заражений. За сутки скончались 5 человек, за все время — 598 человек. Выздоровели 73 человека за сутки, с начала пандемии — 29 201 человек.

В России за сутки зафиксировано 20 538 случаев заражения, за все время — 5 451 291. Выздоровели за сутки — 12 728 человек, с начала пандемии — 4 956 714. За сутки в России умерло от коронавируса 599 человек, за все время — 133 282.