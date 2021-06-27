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В Рязанской области разыскивают 24-летнего москвича
Соответствующую информацию в воскресенье, 27 июня, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В Рязанской области разыскивают 24-летнего москвича. Соответствующую информацию в воскресенье, 27 июня, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Пропавший Артем Шамильевич Аюпов пропал в городе Раменское Московской области. Он ушел из дома 26 июня, до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщается, что предположительно молодой человек 1994 года рождения может находиться в Рязанской области.

Молодой человек имеет рост 160 сантиметров, плотного телосложения, с темно-русыми волосами и светло-карими глазами. В момент пропажи был одет в серо-синюю полосатую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки с желтыми вставками. С собой — сумка через плечо.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 112.