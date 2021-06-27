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В Рязани встретили полицейских, прибывших из командировки на Северном Кавказе
Сотрудники различных подразделений были в командировке полгода.

В Рязани встретили полицейских, прибывших из командировки на Северном Кавказе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Всего на южном рубеже охрану общественного порядка обеспечивали 85 сотрудников различных подразделений рязанского УМВД. Также полицейские пресекали незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, задерживали и обезвреживали лиц, находящихся в розыске. Служебная командировка сводного отряда длилась полгода.

Торжественная встреча проходила на территории отдела МВД России по Октябрьскому району. Их приветствовали начальник управления ведомства, генерал-майор полиции Владимир Алай, руководители подразделений и территориальных органов МВД, а также коллеги, родные и близкие.

За достижение высоких показателей в службе и выполнение особо сложных задач на территории Северо-Кавказского региона некоторым полицейским досрочно присвоили очередные специальные звания.