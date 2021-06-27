В Рязани в аварии пострадал четырехлетний ребенок

В результате аварии пассажиры Kalina — 66-летняя женщина и четырехлетний ребенок получили травмы и обращались за медицинской помощью.

В Рязани в аварии пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 26 июня, в 09:10 напротив дома №9\18 по улице Островского. 31-летний водитель на «ГАЗе» выезжая со второстепенной дороги столкнулся с Lada Kalina под управлением 38-летнего водителя, которая двигалась по главной дороге.

В результате аварии пассажиры Kalina — 66-летняя женщина и четырехлетний ребенок получили травмы и обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.