В Рязани проводится Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Бесплатно и анонимно узнать результаты теста рязанцы могут до 18:00 воскресенья, 27 июня. Накануне в субботу, 26 июня, акция проходила в Скопине и Ряжске.

В Рязани проводится Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Соответствующий пост появился в группе регионального кожно-венерологического диспансера.

В воскресенье, 27 июня, бесплатно и анонимно узнать результаты теста рязанцы могут по адресу Первомайский проспект 68/2 — рядом с муниципальным культурным центром. Накануне в субботу, 26 июня, акция проходила в Скопине и Ряжске.

Всероссийская акция Минздрава России стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов посетит 50 российских регионов, чтобы снова и снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.

В условиях пандемии коронавируса акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Акция в Рязани продлится до 18:00 воскресенья, 27 июня.