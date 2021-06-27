В Пронском районе из реки достали тело мужчины

В субботу, 26 июня, из реки Проня в районе Новомичуринска сотрудники полиции извлекли из воды тело мужчины.

В Пронском районе из реки достали тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В субботу, 26 июня, из реки Проня в районе Новомичуринска сотрудники полиции извлекли из воды тело мужчины. Сообщается, что к работам привлекали одну единицу техники и три человека личного состава.

МЧС напоминает рязанцам, что соблюдение всех правил поведения на воде — залог сохранения здоровья и спасения жизни.

Ранее сообщалось, что в Спасском районе спасатели достали из реки тело мужчины.