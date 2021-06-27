В полиции прокомментировали инцидент с голым мужчиной в Канищеве

Отмечается, что психическое состояние мужчины нездоровое.

В пресс-службе рязанского управления МВД прокомментировали ситуацию с голым мужчиной в Канищеве.

По информации ведомства, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, где в последний раз видели мужчину без одежды. В настоящее время он находится в отделении, однако правоохранители отмечают, что его психическое состояние нездоровое — на место вызвали скорую психиатрическую помощь.

Напомним, пост с фотографией обнаженного мужчины появился в социальных сетях.